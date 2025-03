Lotte Vanwezemael poseert op elegante wijze, maar biedt ook haar excuses aan… (foto)

Lotte Vanwezemael heeft een leuke foto gedeeld, maar zegt meteen ook sorry. Waarvoor? Wel…

Lotte Vanwezemael poseert op Instagram in een zomerse outfit. De 32-jarige seksuologe – die met ‘Lotte gaat diep’ een eigen podcast heeft – straalt in een wit topje en een beige broek. De fancy zonnebril maakt het helemaal af. Hoewel haar huis er erg netjes uitziet, excuseert ze zich toch voor de ‘rommel’. “Sorry voor de rommel van m’n nieuw lief op de achtergrond”, knipoogt ze. Die nieuwe vriend is overigens haar nieuwe viervoeter Alfie, een Australische labradoodle.

Complimenten

Haar volgers kunnen haar humor wel smaken. “Een vriend nemen die geen rommel maakt hè Lotte”, “Prachtige vrouw”, “Je ziet er goed uit”, “Knapperd”, en “Waar is de rommel?”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram