Kaat Bollen poseert op sexy wijze in het openbaar: “Heel leuke foto’s!”

Op Instagram weet Kaat Bollen haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 27.900 volgers doet de bekende seksuologe het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen Kaat onderstaande foto’s op haar pagina plaatste.

We zien Kaat Bollen op sensuele wijze poseren in het openbaar. “Yay, die lieve Nouchka De Maeyer (fotografe, red.) wist vorige keer mijn meer professionele kant te vatten (die bestaat!) en deze keer ook mijn stoerdere kant… (En oké oké, ook de sexy kant, maar die volgt in een volgende post!)”, voegt ze toe aan het eerste fotoalbum. Nadien volgt er nog een tweede post. “Kijk, Nouchka De Maeyer weet mij (gemakkelijk 🙈) te motiveren… Alleen professionele/zakelijke foto’s zou ook weer niet Kaat zijn he”, klinkt het.

“Heel leuke foto’s!”

Fans van de seksuologe zijn er al snel bij om van zich te laten horen. “Heel leuke foto’s”, aldus een volger. “Knap🔥”, gaat het verder. “Prachtige foto van een prachtige vrouw”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes van Kaat Bollen te zien.