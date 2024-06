Man wil vrouw in zwembad gooien, maar dat gaat FOUT! (fails)

Jawel! Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Bij een leuke tijd aan het zwembad hoort misschien ook wel wat gekdoenerij. Daar lijkt onderstaand duo ook zo over te denken. Maar naast ‘niet lopen in het zwembad’ zou ook ‘wees voorzichtig als je iemand in het water wil gooien’ als prima advies kunnen dienen.

En laat dat nu nét de raad zijn die ze in de eerste van onderstaande video’s niet goed begrepen hadden. We zien een man die een vrouw draagt, met als doel haar vlotjes in het zwembad te werpen. Op zich geen kwaad plan, maar dan had ie misschien toch beter iéts dichter bij de rand mogen staan. Dat zie je in het eerste van bijgevoegde filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: