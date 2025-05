Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ imponeert met bikinifoto: “Zeer mooie dame!”

Amy De Winter, die velen kennen uit ‘The Real Housewives of Antwerp’, scoort weer op Instagram.

Regelmatig deelt de dame daar nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders. Zo toont ze wederom dat in Marbella de zon vaak stevig schijnt.

We zien Amy De Winter poseren in een mooie bikini. “🫠”, voegt ze zelf wel érg beknopt toe. Maar haar fans hebben overduidelijk wel wat meer te zeggen over wat ze zien.

“Zeer mooie dame!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zeer mooie dame”, klinkt het. “Top”, gaat het verder. “Amai zeg”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even naar wat Amy gedeeld heeft.