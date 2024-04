Junior Planckaert en Pauline bewijzen met liefdevolle foto dat ze nog samen zijn: “Daar komen mooie baby’s van!”

Pauline, de vriendin van Junior Planckaert, heeft een liefdevol kiekje van hun tweetjes gedeeld. Daarmee neemt ook zij nu alle twijfel over hun relatie weg.

In de afgelopen maanden deelden Junior Planckaert en Pauline opvallend weinig foto’s van hun tweetjes op sociale media. Sommige volgers vreesden daardoor dat ze geen koppel meer zouden vormen. Vorige maand weerlegde Junior die vermoedens door duidelijk te maken dat ze niet graag voortdurend foto’s delen van hun tweetjes. “Dat is geen bewuste keuze. Zij heeft haar profiel, vooral fashion, en ik dat van mij. Mocht ik romantische kiekjes van onszelf posten waarbij we al kussend op een strand wandelen of gaan dineren bij kaarslicht, dan zou ik mezelf niet zijn. Dan moet ik dingen faken, terwijl ik net authentiek wil overkomen”, zei Junior daar toen over.

Prachtkoppel

Nu maakt ook Pauline komaf met die geruchten door een leuke foto van hun tweetjes te delen terwijl ze op vakantie zijn in Spanje. Haar volgers reageren overenthousiast. “Supermooie foto van jullie tweetjes”, “Jullie zijn een prachtkoppel”, “Daar komen mooie baby’s van!”, “De tortelduifjes”, en “Hoe mooi de liefde”, lezen we onder meer in de reacties.

