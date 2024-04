Sarah Puttemans pakt uit met sensuele lingerie: “Staat je prachtig!” (foto’s)

Sarah Puttemans wordt overladen met complimenten op enkele foto’s waarop ze poseert in prachtige lingerie. “Je ziet er onvoorstelbaar mooi uit”, is de algemene teneur in de reacties.

Sarah Puttemans geniet momenteel van een welverdiende vakantie in het Afrikaanse land Namibië. Als gezicht van het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam maakte ze van de gelegenheid gebruik om een setje in de kijker te zetten. Zo poseert de 24-jarige vriendin van Viktor Verhulst in een sensueel bovenstukje terwijl ze reclame maakt voor een niet nader genoemd koffiemerk.

Complimenten

Haar volgers sparen de superlatieven niet. “Knappe vrouw”, “Staat je prachtig!”, “Schoonheid”, “Je ziet er onvoorstelbaar mooi uit”, en “Wat een mooi lingeriesetje”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram