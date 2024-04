‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck poseert in badpak: “Natuurlijke schoonheid!” (foto’s)

Lynn Van den Broeck heeft enkele zomerse vakantiekiekjes gedeeld. “Je straalt!”, reageren haar volgers lovend.

Lynn Van den Broeck is net terug van een welverdiende vakantie op het Griekse eiland Kreta. Daar genoot ze samen met collega-actrice Tine Priem van zon, zee en strand. De 31-jarige actrice, die de rol van Viv vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’, deelde enkele foto’s waarop ze in een parelwit badpak een zonnestraaltje meepikt.

Zeemeermin

Haar volgers reageren vol bewondering. “Mooi zeg, je straalt!”, “Prachtige foto’s van jou, knapperd”, “Mooi badpak”, “Natuurlijke schoonheid!”, “Wat een knappe vrouw”, klinkt het in de reacties. “Zeemeerlynn?”, grapt nog een volger.

Foto: Instagram