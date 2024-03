Junior Planckaert reageert op roddels rond relatiebreuk met Pauline: “Sommigen zullen dat misschien weinig vinden, maar…”

Junior Planckaert ontkent in een interview dat zijn relatie met Pauline gedaan zou zijn. “Mensen geloven liever hun eigen gecreëerde verhalen dan de werkelijkheid”, klinkt het.

De laatste maanden zijn er op de socials van Junior Planckaert en zijn vriendin Pauline amper foto’s van hun tweetjes te bespeuren. Volgers vermoedden daarom dat ze niet meer samen zouden zijn, maar Junior ontkent die geruchten nu met klem. “Dat verhaal is een eigen leven gaan leiden, maar het klopt dus niet. Pauline en ik zijn nog altijd gelukkig samen, alles gaat prima. We zijn onlangs op reis geweest. Mensen geloven liever hun eigen gecreëerde verhalen dan de werkelijkheid. Bovendien ben ik niet de persoon die wil toegeven aan die roddels door snel iets te posten op sociale media”, klinkt het.

Authentiek overkomen

Dat ze weinig foto’s van hun tweetjes posten, klopt, maar… “Dat is geen bewuste keuze. Zij heeft haar profiel, vooral fashion, en ik dat van mij. Mocht ik romantische kiekjes van onszelf posten waarbij we al kussend op een strand wandelen of gaan dineren bij kaarslicht, dan zou ik mezelf niet zijn. Dan moet ik dingen faken, terwijl ik net authentiek wil overkomen”, aldus Junior.

Plannen om samen te wonen

Junior en Pauline vormen inmiddels twee jaar een koppel, maar ze wonen nog niet samen. Ze zijn dan ook niet constant bij elkaar. “Vooral in het weekend en in de vakanties. Sommigen zullen dat misschien weinig vinden, maar voor ons werkt dat perfect. Het is vooral een kwestie van goed plannen, maar ik ben nooit iets anders gewoon geweest. We denken er wel aan om te gaan samenwonen, we willen dat graag. Ik ben wat aan het rondkijken, maar er zit geen haast achter”, besluit hij.

Foto: Instagram