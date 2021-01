Dat Miley Cyrus vrij transparant is over alles wat met seks te maken heeft, dat hebben we het afgelopen half jaar gemerkt. In december maakte ze nog bekend dat ze tijdens de pandemie veel aan ‘FaceTime-seks’ doet, in een nieuw interview gaat ze dieper in op haar seksspeeltjes.

”Ik hou van seksspeeltjes”, zo vertelt ze. Niet alleen voor mijn eigen plezier, maar ook als interieurstuk. Het doet mijn huis wat opleven. Ik koop ze voor mezelf, maar meestal eindigen ze ergens in huis. Seks en interieurdesign gaan hand in hand”, verklapt ze.

”Zetelkleur”

Cyrus is naar eigen zeggen geen makkelijke als het aankomt op interieur. “Wanneer ik thuiskom, dan kies ik welk kleur de zetel is, en als ik niet kan kiezen, dan ga ik voor alle drie kleuren. En dat voelt gewoon geweldig goed aan. Op liefdesvlak ging het Cyrus ook niet altijd voor de wind. “De enige keer dat ik moest ‘acteren’ in het echte leven was tijdens relaties waarin ik merkte dat ze niet meer werkten voor mij”, zo gaf ze mee.

