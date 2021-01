Heuglijk nieuws uit ‘Temptation Island’-hoek: Laura en Roger zijn opnieuw samen. Meer nog: ze vormden ook in 2020 al een koppel, maar hielden het al die tijd geheim. Dat kondigt Laura aan op Instagram.

Laura en Roger deden in 2019 als koppel mee aan ‘Temptation Island’. Hun passage werd fel besproken omdat ze allebei opvallend veel moeite deden om de minste verleiding af te blokken. Achteraf sloeg dan ook het nieuws in als een bom toen bleek dat ze na ‘Temptation’ uit elkaar gingen. “Ja, we zijn momenteel geen koppel meer. Roger weet niet meer wat hij wil qua toekomst, waar hij wil wonen en wat hij wil doen van werk. Hij wil tijd voor zichzelf nemen en alles uitzoeken. Ik heb daar respect voor. Het is natuurlijk niet leuk, maar ja”, legde Laura destijds uit in ‘Goedele on Top’.

Al tijdje opnieuw samen

Maar nu blijkt dat het Gentse koppel weer samen is. En al een hele tijd. “We hebben onze relatie in 2020 geheimgehouden en lang genoeg verzwegen. Nu is het 2021 en willen we van de daken schreeuwen dat we terug samen zijn”, schrijft Laura op Instagram. We wensen hen heel veel geluk samen!

Het bericht ‘Temptation’-Laura en Roger hebben STRAF nieuws: “We hebben het lang genoeg verzwegen” verscheen eerst op Metro.