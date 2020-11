Vreemde week in ‘De Slimste Mens ter Wereld’, want wegens de coronamaatregelen moet het programma het momenteel even zonder publiek doen. En dat zorgt voor soms wat minder ambiance dan dat we gewoon zijn van Erik en co.

Al bleven de moppen in grote getale aanwezig, natuurlijk. In de jury zaten onder meer Sven De Leijer, Lukas Lelie, James Cooke, Herman Brusselmans, Jan-Jaap Van der Wal, Bart Cannaerts en Barbara Sarafian.

Conner Rousseau

Het was Serine Ayari die uiteindelijk de finale donderdag het onderspit moest delven tegen Conner Rousseau, die over Delphine Lecompte wipt op vlak van aantal deelnames en zo de op één na beste speler wordt dit seizoen, na Ella Leyers.

Foto: still SBS/VIER ‘De Slimste Mens ter Wereld’