Jennifer Heylen openhartig: “Bijna elke avond huilen zonder te weten waarom” (foto’s)

Op Instagram deelt Jennifer Heylen een openhartig bericht.

Naar aanleiding van haar passage in het VTM-programma ‘Sergio Over De Grens’, deelt de actrice enkele beelden. Ook schrijft ze een uitgebreide tekst bij de mooie foto’s.

“Bijna elke avond huilen”

“Vorig jaar was zwaar. Een stukgelopen relatie, twee van de belangrijkste mensen in mijn leven moeten begraven, hoogtepunten in mijn carrière, maar toch bijna elke avond huilen bij mijn beste vriendinnen zonder echt te weten waarom. Als je eenzaam bent in je hoofd, maakt het niet uit hoeveel mensen voor je applaudisseren. Het voelt alsof je altijd alleen in de zaal staat”, opent ze.

Nieuwe inzichten

“Mijn reis met Sergio Herman was een onverwacht lichtpunt. De ongerepte natuur van Alentejo, de pure keuken en de vele Maria’s die we mochten ontmoeten. Hoe iets eenvoudigs als samen koken en tafelen me nieuwe inzichten gaf. Ik besef nu dat ik nooit echt alleen ben. Overal zijn mensen met hun eigen verhaal, hun eigen verleden en pijn. En juist dat is zo puur”, gaat Jennifer Heylen verder.

Lieve reacties van volgers

“Het liefst van alles zou ik mijn twee lievelingsmensen willen sturen: “Kijk, vanavond ben ik op VTM met Sergio!” Maar dat kan niet meer. Daarom deel ik het graag met jullie”, besluit ze. “

“Gorgeous woman in and out! Je verhaal delen is sterk en inspirerend”, klinkt het tussen de vele reacties. “Mooi geschreven mateke“, gaat het verder. “Prachtmens ben je🔥”, aldus een fan. Tijd om zelf eens te kijken naar haar post. En klik op het pijltje naar rechts om meer foto’s, die tijdens haar reis met Sergio Herman gemaakt werden, te zien.