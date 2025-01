‘Temptation’-Pommeline geniet voluit in bikini: “Wauw, zalig!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen uiteraard ook leuke beelden.

En dat zullen de 338.000 Instagram-volgers van Pommeline Tillière, die bij het grote publiek bekend raakte door haar deelname aan tv-programma ‘Temptation Island’, geweten hebben. Zo pakt ze nu uit met enkele bikinifoto’s.

Met een korte “Marina life, boat vibes” omschrijft de dame het gehele fotoalbum. Maar ook haar fans zijn bereid om een woordje uitleg te geven. Dat blijkt uit de stevige lading positieve commentaren die bij de post staan.

“Wauw, zalig!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Wauw, zalig”, klinkt het. “Wat zie je er fantastisch uit”, gaat het verder. “Top”, besluit een laatste volger nog. Laten we dus maar even ontdekken waar velen zo enthousiast over zijn. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.