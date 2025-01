Vrouw van Regi Penxten deelt borstvoedingsfoto: “Koester die mooie momenten!”

Kristel Hubeny, de vrouw van Regi Penxten, heeft een prachtige foto gedeeld. “Te schattig!”, klinkt het in de reacties.

Eind december werden Kristel Hubeny en Regi Penxten mama en papa van een dochtertje dat de naam Suze kreeg. De 35-jarige logopediste deelde op Instagram een kiekje waarop ze haar pasgeboren kindje borstvoeding geeft. “Baby scrunch, borstvoeding en stille wandelingen”, glundert ze erbij.

Momenten om te koesteren

Haar echtgenoot Regi is er als de kippen bij om te reageren. “Laat de trui maar open”, knipoogt hij. “Wat een dotje om te zien! Leuke kiekjes”, reageert iemand anders. “Mooie momenten, koester die goed”, “Te schattig!”, “Prachtige foto’s van jullie drietjes”, en “Zo mooi”, lezen we nog in de reacties.

Foto: Instagram