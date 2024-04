Jamie-Lee Six pakt uit met sensuele lingerie: “Natuurlijk mooi!” (foto’s)

Actrice en influencer Jamie-Lee Six krijgt heel wat complimenten op enkele zomerse kiekjes die ze deelde. “Je ziet er fantastisch uit”, klinkt het onder meer.

Jamie-Lee Six is het gezicht van het Italiaanse modemerk Intimissimi. Dinsdag postte ze op Instagram enkele foto’s waarop de 25-jarige TAGMAG-reporter poseert in een hemelsblauw lingeriesetje. “Ik vond het weer van vorige week zaterdag beter”, snakt ze – net als de meesten onder ons – terug naar de zon.

Stralen

Haar volgers reageren vol bewondering op de foto’s. “Wow, wat een schoonheid”, “Je ziet er fantastisch uit”, “Knappe meid”, “Natuurlijk mooi!”, “Je straalt”, en “Prachtige outfit”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram