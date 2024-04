‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens poseert in prachtige jurk: “Allermooiste!” (foto)

Op Instagram weet Amy Courtens haar fans weer te verbazen.

De dame, die velen nog kennen als ‘K2 zoekt K3’-finaliste, maakte onlangs haar musicaldebuut in de Vlaamse versie van ‘Hairspray’. Maar aan dat mooie liedje kwam onlangs een eind. Dat laat Amy Courtens nu zelf weten aan de hand van een prachtige foto.

We zien de dame poseren in een mooie jurk. “NOOO, vandaag is het al onze laatste ‘Hairspray’-show. πŸ₯ΊπŸ’” Time flies when you’re having fun…. πŸ‘±πŸΌβ€β™€οΈ”, voegt Amy zelf toe aan het prentje. En velen van haar meer dan 93.400 volgers zijn er als de kippen bij om te reageren, zo blijkt.

“Allermooiste!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Allermooiste”, klinkt het. “Jij bent een ster”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken naar wat Amy Courtens juist gedeeld heeft.