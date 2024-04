Sarah Puttemans geniet in bikini van vakantie: “Je ziet er stralend uit!” (foto’s)

Sarah Puttemans maakt op Instagram indruk met enkele knappe vakantiekiekjes. “Wauw, zó mooi!”, klinkt het in de reacties.

Sarah Puttemans vertoeft momenteel in het prachtige Afrikaanse land Namibië. Daar bezocht ze de bergachtige semi-woestijn in de Damara Regio, waar ze enkele memorabele foto’s trok. Zo zien we de 24-jarige influencer een duik nemen in het verfrissende water en had ze op een bepaald moment een waanzinnig zicht op zebra’s en giraffen.

Complimenten

Haar 238.000 Instagramvolgers reageren erg enthousiast op de kiekjes. “Wauw, zó mooi!”, “Prachtig”, “Deze vibe, amai”, “Zalig”, en “Mooie foto’s, je ziet er stralend uit”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram