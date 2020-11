De West-Vlaamse influencer Elodie Gabias mag dan wel 93.000 volgers op Instagram hebben, een lief heeft ze nog niet. Dus waagde ze haar kans met ‘First Dates’.

Wie Elodie Gabias volgt, weet intussen dat zelfspot centraal staat in haar leven. Dat leverde haar al heel wat volgers én respect op. Want jezelf zijn en met jezelf kunnen lachen, is o zo belangrijk in het leven.

Weinig relatie-ervaring

De 23-jarige studente communicatie heeft nog geen al te uitgebreid liefdesleven achter de rug, dus probeerde ze het eens met ‘First Dates’. “Ik heb één keer een lief gehad in het zesde middelbaar, zo’n vijf jaar geleden. Dat heeft drie maanden geduurd. Dat was in de zomervakantie en ik heb toen veel gereisd waardoor we elkaar niet vaak zagen. Toen was het gedaan. Zielig”, vertelt ze.

Boertjes en scheetjes laten

Ze merkt echter dat haar overdreven eerlijkheid er vaak voor zorgt dat ze gefriendzoned wordt door potentiële vriendjes. “Ik heb wel al veel gedatet, maar het probleem is dat ik altijd gefriendzoned word. Waarschijnlijk omdat ik vrij snel nadat ik iemand heb leren kennen al eens een boertje durf te laten. Dan zeg ik ‘sorry’ hé. Het is toch zalig als je samen scheetjes en boertjes kan laten? Dat wil toch zeggen dat je op je gemak bent bij elkaar. En het is iets natuurlijks. Liefde is samen scheetjes laten op de bank”, lacht ze.

Teddybeer

Humor is enorm belangrijk voor haar en ze is op zoek naar een gezellige teddybeer. “Hij moet absoluut niet afgelikt zijn. Buikspieren interesseren mij echt niet”, klinkt het. Met Mathijs, een 22-jarige student ingenieur elektronica, lijkt haar wens ingewilligd te worden. Hieronder kan je al een stukje zien, maar hoe het tussen hen afloopt, kan je HIER bekijken.

