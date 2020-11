De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft met zijn Máxima een fantastische vrouw aan de haak geslagen. Maar het had ook een wereldberoemde actrice kunnen zijn. Dat heeft de Nederlandse filmjournalist René Mioch althans beweerd in een onthullend interview met Het Parool.

René Mioch is een beroemde filmjournalist in Nederland en interviewde doorheen zijn carrière al talloze wereldsterren. Zo is hij vriendjes met onder meer Brad Pitt, Sharon Stone en David Hasselhoff. Tijdens een van zijn interviews deed een bekende actrice een wel erg bijzondere onthulling, zo zegt hij.

Ontmoeting mislukt

Volgens Mioch vertelde niemand minder dan Julia Roberts hem dat ze “zo verliefd” was op de toenmalige kroonprins Willem-Alexander. “Ik heb nog geprobeerd een première te organiseren waar ze allebei aanwezig zouden zijn”, aldus de filmjournalist. “Dat leek me zo leuk, als Julia Roberts koningin was geworden.”

