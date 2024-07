Inge Moerenhout verbaast volgers met badpakfoto: “Wat een schoonheid!”

Inge Moerenhout heeft enkele leuke vakantiekiekjes gedeeld. “Je ziet er stralend uit”, reageren haar volgers lovend.

Inge Moerenhout geniet momenteel van een deugddoende vakantie in Luberon, een schilderachtige streek in Zuid-Frankrijk. De 57-jarige televisiepresentatrice en zangeres, die we vooral nog kennen van haar passage bij het meidentrio Opium (met Katia Alens en Joyce De Troch), postte op Instagram enkele foto’s van de leukste momenten daar. Zo zien we haar onder meer in badpak poseren aan het zwembad en geeft ze ons een kijkje op enkele zalige landschappen.

Schoonheid

Haar bijna 100.000 volgers overladen haar met complimenten. “Mooie foto’s, Inge. Je ziet er stralend uit”, “Wat een schoonheid!”, “Zo mooi”, “Wauw, schitterend!”, en “Wat een lichaam”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Foto: Instagram