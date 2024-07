Pommelien Thijs pakt uit met zelf ontworpen topje: “Wat een buikspieren!” (foto)

Pommelien Thijs heeft zich in de spotlights gewerkt met een opvallende outfit. “Zo mooi en origineel”, aldus de alleen maar positieve reacties.

Afgelopen weekend stond Pommelien Thijs op het podium van ‘Concert at SEA’ in Zeeland. Zoals ze wel vaker doet, verscheen ze ook nu in een zelf ontworpen outfit: een topje gemaakt van stropdassen. De 23-jarige zangeres (‘Nu wij niet meer praten’, ‘Ongewoon’, en ‘Erop of eronder’) en actrice (‘#LikeMe’ en ‘Knokke Off’) deelde enkele beelden ervan op Instagram.

Artistiek

Daar reageren haar volgers niet minder dan lovend. “Zo mooooooi!”, “Je ziet er stralend uit”, “Wow! Dat topje is zo mooi en origineel”, “Amai, wat een buikspieren!”, “De meest artistieke zangeres van het moment… Top!”, en “Allermooiste”, is slechts een greep uit de vele comments.

Foto: Instagram