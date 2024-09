Danira Boukhriss straalt in fotoshoot: “Moeder zijn maakt jou nog mooier”

Danira Boukhriss krijgt heel wat complimenten op een fotoshoot die ze gedeeld heeft. “Wat een vrouw”, klinkt het in de reacties.

Op 29 maart van dit jaar werd Danira Boukhriss voor het eerst mama. Ze beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Naïm. Vanaf volgende maand gaat de 34-jarige journaliste en presentatrice weer aan het werk en is ze onder meer opnieuw te zien in ‘Over Eten’.

Schoonheid

In tussentijd poseerde Danira in een prachtige fotoshoot voor weekendbijlage ‘Magazine’ van De Morgen. Ze postte enkele kiekjes ervan op Instagram, waar haar 118.000 volgers hun bewondering niet onder stoelen of banken steken. “Wat een vrouw”, “Schoonheid!”, “Moeder zijn maakt jou nog mooier”, “Wauw”, en “Mooie fotoshoot”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram