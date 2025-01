Ianthe Tavernier waagt zich aan doorschijnende feestoutfit: “Je ziet er stralend uit!” (foto)

Ianthe Tavernier poseert op Instagram in een opvallende outfit. “Knapperd”, reageren haar volgers.

De feestdagen zijn de ideale periode om eens een nieuwe outfit uit te proberen. Ianthe Tavernier opteerde voor een donker kleedje dat aan het bovenlichaam doorschijnend is. De 36-jarige ‘De Buurtpolitie’-actrice postte een kiekje van haar prachtige look op Instagram. “Nog even aan het nagenieten van alle liefde die we gekregen hebben de afgelopen weken…”, schrijft ze erbij. En met ‘we’ bedoelt ze ook haar vriend Joren Dumont, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’.

Positieve reacties

En óf ze indruk maakt met haar unieke feestoutfit. “Knapperd”, “Heel mooi”, “Je ziet er stralend uit!”, en “Nog veel geluk in de liefde en ook in jullie carrière”, is slechts een greep uit de alleen maar positieve reacties.

Foto: Instagram