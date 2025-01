‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck pakt uit met badpakfoto’s: “Je staat prachtig met die kleuren!”

Op Instagram deelt Lynn Van den Broeck weer wat leuks met haar fans!

Eerder wist de actrice, die velen kennen van ‘Thuis’, al te verbazen met enkele mooie bikinifoto’s. En hoewel haar reis naar Zuid-Afrika achter de rug is, wil dat niet zeggen dat Lynn geen vakantieplaatjes meer deelt met haar trouwe volgers.

Zo zien we de dame meermaals in badpak poseren. “Mentaal in Betty’s Baai 🙂 🐠🌊”, voegt ze toe aan één van de foto’s. Haar fans zijn er dan ook snel bij om te laten weten wat ze van die nieuwe lading beelden vinden.

“Je staat prachtig met die kleuren!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je staat prachtig met die kleuren”, klinkt het. “Mooie dame”, gaat het verder. “U ziet er stralend uit”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Lynn Van den Broeck juist gedeeld heeft.