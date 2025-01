‘Temptation’-presentatrice Monica Geuze deelt bikinifoto: “Wat ben je mooi!”

Monica Geuze, die we als presentatrice van ‘Temptation Island’ kennen, heeft enkele leuke foto’s uit 2024 gedeeld. Haar volgers reageren vol bewondering.

En óf Monica Geuze een heerlijk 2024 achter de rug heeft. Het bewijs? Een fotocompilatie van de meest memorabele momenten. Als eerste kiekje koos de 29-jarige Nederlandse presentatrice – die van 2020 tot 2023 ‘Temptation Island’ presenteerde – voor haar reis naar Ibiza, waar ze in een olijfgroene bikini over het strand paradeerde.

Complimenten

Haar anderhalf miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken én wensen haar het beste toe voor 2025. “Wat ben je toch mooi!”, “Zo knap!”, “Wat een leuke compilatie van het afgelopen jaar. Je doet het goed!”, “Wat een lichaam”, en “Een heel gelukkig en gezond nieuwjaar 2025”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram