Sporza-commentator Ine Beyen oogst lof met reeks foto’s: “Klassevrouw!”

Bij de start van een nieuw jaar blikken velen terug op het vorige.

Zo ook Ine Beyen. De geliefde Sporza-commentator doet het met meer dan 65.100 volgers zeer goed op Instagram. Het is dan ook logisch dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Deze keer dus een heus ‘jaaroverzicht’. “Ik deel niet zo heel veel over m’n privé leven. Dat doe ik bewust. Maar hier krijgen jullie toch een korte inkijk in mijn 2025”, schrijft ze onder andere bij het fotoalbum.

“Klassevrouw!”

De reacties van haar fans zijn positief. “Klassevrouw”, klinkt het. “Gelukkig Nieuwjaar ❤️”, gaan velen verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.