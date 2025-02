‘BGT’-jurylid Amanda Holden geniet voluit in bikini: “Wat zie je er mooi uit!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat zullen de meer dan 2.5 miljoen volgers van Amanda Holden, die bij velen gekend is als jurylid van ‘Britain’s Got Talent’, kunnen bevestigen. Want met de nodige regelmaat pakt de dame op Instagram uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was recent niet anders, toen Amanda Holden onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. We zien de dame in bikini genieten. “Een geweldige dag op deze mooie boot”, schrijft ze onder andere bij de prentjes. En haar fans? Die hebben ook nog wel wat te zeggen over wat ze te zien krijgen.

“Wat zie je er mooi uit!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Wat zie je er mooi uit”, klinkt het. “Oh wauw”, gaat het verder. “Perfect”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.