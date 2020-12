Susanna Reid is haar naam. En samen met Piers Morgan presenteert de 49-jarige dame ‘Good Morning Britain’.

‘t Was dan ook tijdens een uitzending van dat programma dat Susanna te horen kreeg dat ze de ‘beste kont ter wereld’ zou hebben.

Er werd een mathematische formule gebruikt om de verhoudingen voor de ‘perfecte kont’ te bepalen. En wat blijkt? Susanna’s derrière scoorde beter dan die van Kim Kardashian, J.Lo en Pippa Middleton. “Terwijl ze juist daarom zo bekend geworden is”, laat Piers grappend weten over de billen van laatstgenoemde dame.

‘Pre-lockdown’

Piers wil toch even weten hoe Susanna zich voelt over dit ‘nieuws’. “Ik heb toch het gevoel dat de studie pre-lockdown uitgevoerd werd”, reageert ze met een knipoog. “Ik klaag echter niet. Ik voel me geweldig”, vulde Susanna later al lachend aan. Kijk maar:

Foto: still GMB – Bron: Metro.co.uk