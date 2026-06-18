Herken jij deze bekende actrice en zangeres?: “Wauw, wat leuk!” (foto)

Binnenkort verschijnt er een musicalversie van ‘101 Dalmatiërs’. De rol van Cruella de Vil gaat naar…

Tinne Oltmans! Jawel, wie goed keek, herkende haar meteen. De 33-jarige actrice en zangeres, die we kennen van onder meer ‘Ghost Rockers’ en ‘Lisa’, kruipt in de huid van de meedogenloze schurk Cruella de Vil, bekend om haar obsessie met dalmatiërvacht.

Villain era

Voor Tinne is het een primeur. “Iedereen aan wie ik zeg dat ik deze rol ga spelen, moet luidop gillen omdat Cruella zo’n iconisch figuur is. Je ziet haar direct voor je. Ik heb lang brave personages gespeeld en ik ben heel blij dat de prinsessentijd gedaan is en dat ik nu in mijn villain era zit. Ik kijk er enorm naar uit om met die rol alle hoeken van het theater op te zoeken. Als surplus zit de voorstelling vol met onwaarschijnlijk poppenspel. Ik denk dat het iets is dat Vlaanderen nog niet vaak gezien heeft”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Felicitaties

En óf haar volgers blij zijn voor haar! “Wauw, wat leuk! Ik herkende je niet”, “Veel succes, meid! Gefeliciteerd”, “Ik kom zeker kijken”, “Oké, maar dit is leuk!”, en “Ik denk dat ik nog nooit zo luid gegild heb als nu”, klinkt het in de reacties op Instagram.

De musical ‘101 Dalmatiërs’ gaat op woensdag 23 december in première in Capitole Gent en is vanaf februari ook te zien in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets zijn verkrijgbaar via www.101demusical.be.

Foto: Instagram