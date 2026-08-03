Pommelien Thijs verovert Lokerse Feesten met aanstekelijke energie (foto’s)

Pommelien Thijs schitterde zaterdagavond op de Lokerse Feesten en bezorgde het publiek een onvergetelijke muzikale avond.

Tijdens de derde editie van haar optreden op de Lokerse Feesten wist Pommelien Thijs opnieuw het publiek te betoveren. Na de indrukwekkende start van het festival met Diana Ross, trok Pommelien een grote menigte naar de Grote Kaai. Haar optreden was een feest van herkenning en enthousiasme, waarbij fans elk woord meezongen.

Wat deze avond extra bijzonder maakte, was de aanwezigheid van de negenjarige Coco die voor het eerst een concert meemaakte. Het enthousiasme van de jonge generatie toonde aan hoe Pommelien’s muziek mensen van alle leeftijden aanspreekt.

Een bijzondere band met het publiek

Pommelien vertelde over haar eerste optreden op dit festival drie jaar geleden en benadrukte hoe speciaal het voor haar is om hier telkens opnieuw te mogen spelen. “Als ik voor een fantastisch publiek speel, vergeet ik dat niet,” zei ze. Die verbondenheid met haar publiek was duidelijk voelbaar tijdens haar energieke show.

De sfeer was uitgelaten en vrolijk, en Pommelien straalde op het podium. Haar passie en authenticiteit maakten dat het publiek volledig opging in de muziek. Dit optreden bevestigde dat ze een vaste waarde aan het worden is op de Lokerse Feesten.

Fans en festivalgangers deelden massaal foto’s en video’s van het concert op Instagram en TikTok, wat het optreden viraal deed gaan. De reacties waren lovend en velen kijken nu al uit naar een volgende keer.