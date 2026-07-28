Siska Schoeters: “Wij vinden het niet leuk, beste mannen, om nagefloten te worden”

Siska Schoeters praat in een interview open en eerlijk over schoonheidsidealen en victimblaming. “Het seksualiseren van een vrouwenlichaam moet echt stoppen”, klinkt het.

De perfecte foto’s op sociale media leggen de lat voor het schoonheidsideaal steeds hoger. Dat kan bij vrouwen voor onzekerheid zorgen over hun eigen lichaam. Wat daarbij zeker niet helpt, is de kritische blik onder vrouwen, zo beaamt ook Siska Schoeters in Humo. “Absoluut. Vrouwen zijn heel streng voor elkaar. Ze zijn streng voor zichzelf en daarom ook voor andere vrouwen. Ik probeer erop te letten, maar soms gebeurt het bijna automatisch dat je zegt: ‘Vond jij nu ook niet dat zij wat is bijgekomen?’ Of: ‘Ze heeft zich wat laten gaan.’ Wij vrouwen zijn heel streng voor onszelf, maar dat hebben we – sorry – geleerd van mannen die ons met dat soort blik bekijken”, legt ze uit.

Seksualiseren van vrouwenlichaam

De 44-jarige radiopresentatrice vindt het jammer dat mannen nog al te vaak denken dat vrouwen hen uitdagen als ze zich sexy kleden. Victimblaming dus? “Daar gaan we zelfs niet over discussiëren. Ik bedoel: hou je lul in je broek. Punt. Ik mag als vrouw dragen wat ik wil. Het seksualiseren van een vrouwenlichaam moet echt stoppen. Daar begint het mee, dat mannen altijd maar denken: ja maar, als je een korte rok aandoet, wil je toch uitdagen?”, klinkt het.

Misvatting

Niet dus, en dat is volgens haar vooral een verkeerde denkwijze van mannen. “Wij vinden het niet leuk, beste mannen, om nagefloten te worden. Wij vinden het niet leuk als er in ons gat geknepen wordt, of als je in onze nek komt hijgen. Dat is een misvatting. Ik weet niet wie jullie dat ooit heeft geleerd, maar ik ken geen enkele vrouw die dat leuk vindt. Wij mógen een korte rok dragen als we dat willen, of omdat ik vind dat ik mooie benen heb. Ik doe dat niet omdat ik bevestiging, laat staan commentaar, wil van een man. Ik doe dat niet opdat jij vanuit je stelling naar mij kunt staan fluiten. De dag dat mijn zoon een vrouw nafluit omdat ze een korte rok aan heeft, krijgt hij een lap rond zijn oren. Natuurlijk mag je zeggen: ‘Wat een mooie vrouw’, of: ‘Die heeft een knap figuur.’ Maar dat is iets anders dan ‘hey, lekker wijveke’ roepen, of: ‘Ik ga u het wit uit uw ogen vogelen’, besluit ze.

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