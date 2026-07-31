Ophef over foto van Ruben Van Gucht en vriendin: “Hoe leg je dat uit aan je kinderen?”

Een foto van Ruben Van Gucht en Valentine Besard zorgt voor heel wat commotie op Instagram. “Hopelijk komt de baby niet te vroeg”, klinkt het onder meer.

Het draait allemaal om een foto die Ruben Van Gucht onlangs op Instagram deelde. Daarop omhelst hij zijn vriendin Valentine Besard voor een hotel in de Spaanse badplaats Marbella. De 39-jarige Sporza-presentator heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een polyamoreuze levensstijl heeft. Hij heeft een kind met Blanka Vlašić, van wie hij een tijd geleden scheidde. Daarnaast heeft hij ook een relatie met Charlotte Van Looy (32), die op het punt staat te bevallen van hun eerste kindje samen.

Kritische volgers

De vakantiefoto met Valentine zorgt dan ook voor verdeelde reacties. “Als ze daar tevreden mee zijn, wie ben ik dan om te oordelen? Juist één vraagje: hoe leg je dat uit aan je kinderen?”, “Hopelijk komt de baby niet te vroeg”, en “Iedereen zijn leven! Geniet ervan! Alleen spijtig dat er enkel foto’s zijn met Valentine en niet met Charlotte”, klinkt het in het kritischere kamp.

Niet oordelen

Anderen vinden dan weer dat iedereen zijn leven moet kunnen leiden zoals hij of zij dat wil. “Lang leve polygamie voor de mensen die het bespreekbaar maken. Let’s swing into the night!”, “Die commentaar altijd. Hij is tenminste eerlijk. Veel mannen doen het achter de rug. Als ze gelukkig zijn met hun leven, wie zijn wij dan om te oordelen?”, en “Laat nog wat vrouwen over voor de rest van ons, hè”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram