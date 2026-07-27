Katja Schuurman geniet halfnaakt van adembenemend uitzicht: “Wat een prachtige foto!”

Katja Schuurman heeft een prachtige foto gedeeld. “Supermooi uitzicht, en je staat er knap op!”, wordt er gereageerd.

Katja Schuurman vertoeft momenteel in hogere sferen, letterlijk en figuurlijk. De 51-jarige Nederlandse actrice, die we vooral kennen van ‘Costa’, is op vakantie in Colombia, waar ze het overduidelijk naar haar zin heeft.

Zonsondergang

De sympathieke actrice postte op Instagram een vakantiekiekje waarop ze halfnaakt vanuit een infinity pool van een waanzinnig mooie zonsondergang geniet. “Supermooi uitzicht, en je staat er knap op!”, reageert iemand. “Echt zo mooi. Jij bent ook een van de redenen waarom ik een paar jaar geleden weer topless ben gaan zonnen”, klinkt het verder. “Wat een prachtige foto!”, schrijft een laatste volger.

Foto: Instagram