Niels Destadsbader reageert gevat op halfnaakte foto van vriendin

Gill Requière, de vriendin van Niels Destadsbader, heeft een gewaagde foto gedeeld op Instagram. “Iconisch”, wordt er gereageerd.

Niels Destadsbader mag zich al een tijdje de vriend noemen van Gill Requière. De 32-jarige blondine is danseres van beroep en houdt haar lichaam dan ook in topvorm. Woensdag postte de Leuvense influencer een artistiek, maar gedurfd kiekje op Instagram. Ze poseert immers halfnaakt terwijl ze haar boezem vakkundig bedekt met haar armen.

Vestje

De foto werd massaal bekeken. Niels was er als de kippen bij om te reageren, en dat deed hij met de nodige humor. “Ik heb anders nog een vestje in de auto”, knipoogde hij. Even later plaatste hij nog een reactie. “Maar. Wat. Een. Mooie. Vrouw.”, schreef hij. Maar hij was lang niet de enige die zijn bewondering uitte. “Dit is perfectie”, “Prachtige vrouw”, “Iconisch”, “Mooi lichaam”, en “Wauw”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram