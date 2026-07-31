HILARISCH! Meeuw wandelt doodleuk winkel binnen en steelt een snack (video)

Daar kan je toch gewoon niet kwaad op zijn?

Dat er af en toe iets kleins gestolen wordt in een winkel, gebeurt wel vaker. Maar dat de dader een meeuw is, dat zie je niet elke dag. Toch gebeurde het onlangs, zo is te zien op videobeelden. Het beestje wandelt doodleuk de winkel binnen, kijkt even rond en gaat vervolgens met een zak chips aan de haal.

Geen fail

Het filmpje zorgt voor heel wat hilariteit. “Het tegenovergestelde van een mislukking”, “Geweldig hoe hij zo onschuldig naar binnen wandelt en er dan als een speer vandoor gaat zodra hij zijn buit te pakken heeft”, en “Goed gedaan!”, klinkt het lachend in de reacties.

Foto: Instagram