Vriend van Julia van K3 openhartig over kinderwens: “We praten er vaak over”

Louis Thyssen, de vriend van Julia Boschman, praat in een interview open en eerlijk over hun relatie. “Ik hoop dat onze kinderen later een warme band hebben, goed voor elkaar zorgen en er zijn voor elkaar als het nodig is”, klinkt het.

Twee jaar geleden begon het liefdesavontuur van ‘Nachtwacht’-acteur Louis Thyssen (31) en K3’tje Julia Boschman (23). Dat het dikke liefde is tussen de twee, blijkt ook uit het feit dat ze intussen samen een huis gekocht hebben.

Familie polst

Soms krijgen ze al eens de vraag of er ook kinderen op de planning staan. “Mijn zus heeft twee kindjes en de broer van Julia heeft er drie, dus we zitten heel vaak tussen de kleintjes. Als we met de familie samen zijn, durven ze weleens te polsen: ‘Wanneer komt er bij jullie eentje?’ Dat is natuurlijk superlief bedoeld, maar het is echt nog niet voor morgen. We willen eerst nog even met ons tweetjes genieten”, vertelt hij in TV Familie.

Dezelfde golflengte

Toch geeft hij toe dat ze al over kinderen gepraat hebben. “Die kinderwens is er absoluut, we zitten daar helemaal op dezelfde golflengte. We praten er vaak over, alleen is er geen strak plan. Het idee is eerder: dat komt ooit wel, maar wanneer zien we dan wel weer”, klinkt het.

Vrije opvoeding

Als ze ooit kinderen krijgen, weet Louis heel goed hoe hij hun kroost wil opvoeden. “Ik ben zelf heel vrij opgevoed. Werkelijk alles was bespreekbaar thuis. Dat wil ik later graag doorgeven aan mijn eigen kinderen. Julia heeft net zo’n opvoeding met open communicatie achter de rug, dus dat is iets waar we allebei rotsvast in geloven. Als er ooit kinderen komen, trekken we die lijn door. Ze moeten met alles naar ons durven te komen, zonder schrik te hebben voor onze reactie. Ik hoop dat ze voelen dat ze altijd honderd procent eerlijk mogen zijn, ook over moeilijke thema’s. Daarnaast vind ik familie ontzettend belangrijk. Ik hoop dat onze kinderen later een warme band hebben, goed voor elkaar zorgen en er zijn voor elkaar als het nodig is”, besluit hij.

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