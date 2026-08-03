Zelf een website maken hoeft niet meer ingewikkeld te zijn, dankzij AI

Bijna iedereen kent dat gevoel wel. Je hebt een hobby, een klein zaakje ernaast, een lokale vereniging of gewoon een leuk idee voor een familiepagina, en je denkt: daar zou ik best een website voor kunnen gebruiken. Meteen daarna denk je ook: dat is vast te ingewikkeld, te duur, of iets voor mensen die kunnen programmeren. Dat beeld klopt steeds minder. Dankzij AI is zelf een website maken plots een pak toegankelijker geworden, ook als je geen lettercode kent en nog nooit iets online hebt gezet.

Waarom die stap zo vaak blijft liggen

De drempel om te starten lag lang bij twee dingen: tijd en technische kennis. Vroeger betekende een website vaak uren puzzelen met sjablonen, of geld neertellen voor iemand die het voor je bouwde. Voor een klein project, een hobbyclub of een webshopje ernaast weegt dat al snel niet op tegen het nut, en dus laten veel mensen met een goed idee het gewoon liggen. Ze wachten op een moment dat toch nooit vanzelf komt, want tussen werk, gezin en alle andere verplichtingen is er altijd wel iets dat voorrang krijgt op een technisch project waar je niets van kent. Toch tonen cijfers dat wie de stap wel zet, er baat bij heeft. Uit onderzoek van UNIZO bij 276 kmo-retailers in Vlaanderen en Brussel blijkt dat 64% van de zelfstandige handelaars intussen online verkoopt en dat 9 op de 10 van hen een eigen webshop heeft. Online aanwezig zijn is allang geen luxe meer, het is intussen de norm, ook voor kleine spelers. Wie nog altijd alleen via mond-tot-mondreclame of een socialemediapagina werkt, mist daardoor stilaan aansluiting bij hoe klanten en leden vandaag zoeken.

Hoe een AI-websitebouwer eigenlijk werkt

Het idee achter een AI-websitebouwer is verrassend simpel. In plaats van zelf pagina’s te slepen, kleuren te kiezen en teksten te schrijven, beschrijf je in alledaagse taal wat je wil. Een wandelclub, een portfolio voor je fotografie, een webshopje met zelfgemaakte kaarsen. De AI zet dat om in een volledige site: structuur, teksten en lay-out, alles inbegrepen. Zo pakt bijvoorbeeld de AI-websitebouwer van one.com dat aan: een gesprek volstaat, en de tool bouwt een website waarmee bezoekers je kunnen vinden en contacteren, zonder dat je daar technische kennis voor nodig hebt.

Wat je krijgt is geen kant-en-klaar sjabloon waar je niets aan mag veranderen. Je blijft gewoon zelf aan het stuur: teksten herschrijven, kleuren aanpassen, pagina’s toevoegen, allemaal door verder te chatten met de tool of handmatig bij te sturen. Dat verschil is precies wat vroeger ontbrak: bij een klassiek sjabloon paste je je idee aan het aanbod aan, nu past de site zich aan jouw idee aan.

Tip: begin je gesprek met de AI zo concreet mogelijk. Vermeld wat je aanbiedt, voor wie het bedoeld is en welke sfeer je wil: speels, zakelijk of warm. Hoe specifieker je start, hoe minder je nadien nog moet bijschaven.

Waarom dit de technische drempel echt wegneemt

Het grote verschil met vroeger zit hem niet in de kleur van de knoppen, maar in wie het zware werk doet. Bij een klassieke websitebouwer moet jij nog altijd zelf structuur bedenken, teksten schrijven en alles in elkaar puzzelen, ook al gebeurt dat via drag and drop. Bij website maken met AI draait het om iets anders: je vertelt wat je wil, de AI doet een eerste volledige uitwerking, en jij verfijnt vanaf daar. Dat verschuift de inspanning van alles zelf bouwen naar kiezen en bijsturen, en dat is precies waar de meeste starters vroeger vastliepen. Niet iedereen wil immers ontwerper of tekstschrijver worden om online te mogen bestaan. Nog niet iedereen heeft die omslag gemaakt. Uit cijfers van Statbel blijkt dat momenteel maar 1 op de 4 Belgische kmo’s met 2 tot 249 werknemers minstens één AI-technologie gebruikt. Voor particulieren en kleine zelfstandigen ligt er dus nog een wereld aan tijdswinst open. Wie vandaag start, hoeft niet eerst een cursus webdesign te volgen, en dat is precies waarom website maken met AI nu voor zoveel meer mensen binnen bereik komt dan een paar jaar geleden.

Hoe snel gaat dat in de praktijk

Waar een traditioneel traject al snel dagen of weken vroeg, praat je bij een AI-aanpak over minuten voor een eerste werkbare versie. Je beschrijft je idee, krijgt meteen een opgebouwde site te zien, en verfijnt van daaruit verder. Dat betekent niet dat je na twee minuten helemaal klaar bent: teksten nalezen, foto’s toevoegen, je eigen toon erin leggen, dat werk blijft. Maar het moment waarop je van “ik zou wel eens willen” naar “ik heb nu iets online staan om op verder te bouwen” gaat, is drastisch korter geworden.

Voor wie twijfelt of een klein project of nevenactiviteit wel een aparte site verdient, kan die tijdswinst net het duwtje zijn. Als opstarten geen weekend meer kost, is de afweging plots een pak lichter. Een lokale leesclub die anders nooit verder was gekomen dan een groepschat, kan zo binnen een uur toch een eigen plek online hebben met openingsuren, contactgegevens en een kort woordje uitleg voor nieuwe leden.

Twijfel je nog of je nevenactiviteit ook op juridisch vlak iets vraagt, dan is het de moeite om even na te denken over juridische hulp inschakelen. En moet het idee zelf nog rijpen, dan kan dit overzicht over hobby geld verdienen net dat laatste duwtje geven.

Waar je zelf nog op moet letten

Een AI-gegenereerde eerste versie is een vertrekpunt, geen eindpunt. Lees teksten altijd na, want AI schrijft vlot maar niet altijd feitelijk correct, zeker niet over jouw specifieke situatie. Kies bewust welke informatie je wel en niet online zet, denk aan adresgegevens of prijzen. En besef dat een goede eerste indruk ook staat of valt met kleine details: een duidelijke titel, een werkend contactformulier, een paar eigen foto’s in plaats van stockbeelden.

Denk ook na over wie je site nadien onderhoudt. Een AI-tool maakt het aanpassen eenvoudiger, maar iemand moet toch af en toe een openingsuur bijwerken of een nieuwe activiteit toevoegen. Spreek dat binnen je club of gezin het best al vooraf af, zodat de site niet binnen een jaar verouderd aanvoelt. Dat is precies het stuk waar jouw inbreng het verschil maakt, ook al deed de AI het bouwwerk.

Zelf een website maken was jarenlang iets voor later, als er tijd voor was. Die smoes houdt steeds minder stand, want net het stuk dat het uitstel altijd rechtvaardigde, de technische rompslomp, is nu grotendeels overgenomen. Het enige wat je eigenlijk nog nodig hebt, is een idee en een half uurtje om het uit te typen. De rest volgt vanzelf, en je kan altijd nog bijsturen zodra je ziet hoe het er online uitziet.