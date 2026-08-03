Heidi Klum omarmt haar rondingen in bikini tijdens vakantie op St. Barts

Heidi en Leni Klum genieten van qualitytime in het paradijs

Moeder-dochterduo Heidi en Leni Klum, allebei bekende modellen, genieten momenteel van een heerlijke familievakantie in het paradijs.

Het topmodel trok samen met haar dochter en haar 20-jarige zoon Henry met een boot op verkenning voor een zonnige dag vol zwemmen, snorkelen en ontspannen voor de kust van Saint-Barthélemy (St. Barts) op dinsdag.

Zoals gewoonlijk zag de 53-jarige Heidi er stralend uit terwijl ze genoot van de zon in een piepkleine crèmekleurige bikini.

De glinsterende stringbikini, gecombineerd met een pet van de New York Yankees en verder nauwelijks accessoires, zette Heidi’s indrukwekkende figuur volledig in de kijker.

Ook Leni (22) koos voor een tweedelige bikini, een blauw model van Loleia, dat ze combineerde met een snorkelset.

Leni trad intussen in de voetsporen van haar moeder als model, maar nam tijdens deze uitstap ook de rol van fotografe op zich en legde haar beroemde moeder vast op beeld.

Enkele dagen eerder onthulde Heidi dat haar echtgenoot Tom Kaulitz haar juist had aangemoedigd om wat voller te worden.

Het Duitse topmodel is sinds 2019 getrouwd met de 36-jarige muzikant van Tokio Hotel.

Aan Us Weekly vertelde Heidi: “Ik denk dat we er naarmate we ouder worden beter uitzien als we niet zo mager zijn. Mijn man was de eerste die dat tegen me zei. Hij zei: ‘Je zou wat meer moeten eten, je zou er beter uitzien als je wat meer vlees op je botten had.'”

Volgens Heidi is dat een boodschap die je in de modewereld zelden of nooit hoort.

“In deze industrie wordt je altijd verteld dat je nóg slanker moet zijn. Maar als ik nu naar oude foto’s kijk, denk ik: hij had gelijk. Qua verhoudingen zie ik er beter uit als ik iets voller ben.”

Het voormalige Victoria’s Secret-model maakte ook duidelijk dat ze geen interesse heeft in afslankmedicatie zoals Ozempic of andere GLP-1-medicijnen.

“Dat interesseert me helemaal niet,” zei ze.

“Ik ben door de jaren heen wat aangekomen. Ik draag al lang geen jeansmaat 24 meer.”