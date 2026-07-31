‘BGT’-jurylid Amanda Holden pakt uit met bikinifoto’s: “Geen woorden voor!”

Amanda Holden heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld. “Vanbinnen én vanbuiten de mooiste vrouw”, klinkt het in de reacties.

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden geniet momenteel van een zalige vakantie in Griekenland. De 55-jarige radiopresentatrice van de Britse zender Heart postte enkele vakantiefoto’s waarop ze in bikini uit het zwembad stapt. Op andere beelden ligt ze languit naast het zwembad, met op de achtergrond een adembenemend uitzicht.

Godin

Haar volgers reageren stuk voor stuk vol bewondering. “Wat zie jij er prachtig uit!”, “Prachtige, sexy godin!”, “Vanbinnen én vanbuiten de mooiste vrouw”, “Wat is jouw schoonheidsgeheim? Vertel ons alsjeblieft je tips. Je figuur is ongelooflijk voor jouw leeftijd”, en “Je bent een prachtige vrouw. Ik heb er gewoon geen woorden voor!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram