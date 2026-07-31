Vrouw klaagt over buren die voortdurend naakt rondlopen in tuin: “Ben ik nu onredelijk?”

Een vrouw ergert zich aan haar buren, die voortdurend naakt in de tuin rondlopen en zelfs naaktfeestjes organiseren. Ze vraagt zich af of ze overdreven reageert.

De dame doet haar verhaal op Mumsnet. Ze legt uit dat ze in een nieuwbouwwijk woont waar de huizen dicht op elkaar staan, waardoor je gemakkelijk in elkaars tuin kunt kijken. Naar eigen zeggen kan ze haar gordijnen niet meer openen zonder haar buren naakt te zien zonnebaden of sporten.

Feestjes in hun blootje

Nu twijfelt ze of ze er iets van moet zeggen. “Ons huis staat in een nieuwbouwwijk en de woningen liggen vrij dicht bij elkaar. Omdat de bomen en struiken nog niet volgroeid zijn, kun je makkelijk in de tuinen van de buren kijken. Ben ik onredelijk als ik zeg dat mijn buren niet naakt in hun tuin zouden moeten zijn? Ze zitten vaak volledig naakt in de tuin en maken dan foto’s van zichzelf. Ze geven geregeld feestjes en het is helemaal niet ongewoon dat zij en hun vrienden naakt in de tuin rondlopen of in de jacuzzi zitten. Ben ik een spelbreker? Ik vind het nogal overdreven”, schrijft ze.

Verdeelde reacties

Haar bericht lokt heel wat reacties uit, al zijn die verdeeld. “Ik vind het prima als je naakt bent in je eigen tuin, zolang buren echt hun best moeten doen om je te kunnen zien. Maar als je gewoon open en bloot zichtbaar bent, is dat iets anders”, “Leven en laten leven. Waarom stoor je je eraan? En waarom blijf je kijken?”, “Geef de bomen voldoende voeding zodat ze sneller groeien. Je kunt voorlopig ook kunstmatige klimop boven op de schutting plaatsen”, en “Naakt in de jacuzzi zitten is heel normaal. Maar feestjes geven waarbij iedereen naakt is of gewoon naakt door de tuin loopt, vind ik persoonlijk wel vreemd. Al is het natuurlijk hun eigen tuin”, lezen we onder meer.

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