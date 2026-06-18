Jennifer Lopez maakt indruk met diep decolleté: “Ik ben sprakeloos…” (foto’s)

Jennifer Lopez wordt overladen met complimenten op enkele gedurfde foto’s. “Ze heeft geweldige genen”, klinkt het in de reacties.

Jennifer Lopez telt inmiddels 56 lentes en straalt als nooit tevoren. De Amerikaanse zangeres postte op Instagram enkele kiekjes waarop ze een gewaagde outfit draagt. Ze poseert in een fonkelende zwarte outfit met een diep decolleté, speelse uitsnijdingen en opvallende hoge laarzen. “Tout va bien”, schrijft ze erbij.

Godin

Lang duurde het niet vooraleer de lovende reacties binnenstroomden. “Meid! Jij komt van een andere planeet! Geweldig”, “Wat een stralende uitstraling!”, “Ik ben sprakeloos… Je uiterlijk verandert gewoon niet, hé. Na 26 jaar zie je er nog steeds fantastisch uit. Echt gezegend”, “Je bent een godin, op alle vlakken perfect”, en “Ze heeft geweldige genen”, reageren haar volgers.

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Foto: Shutterstock