Lau Willems verovert TikTok met skateverhalen: “Mijn passie is mijn werk geworden” (video)

Skater Lau Willems deelt haar avonturen op TikTok en wordt zo plots een online sensatie.

Lau Willems, een 29-jarige skater uit België, is de laatste tijd niet meer weg te denken van TikTok en Instagram. Met haar originele en energieke skatevideo’s verovert ze de harten van duizenden kijkers. Haar passie voor skaten is niet alleen een hobby meer, maar is dankzij haar virale content ook haar beroep geworden.

Wat Lau zo bijzonder maakt, is de manier waarop ze haar skate-ervaringen deelt. Van uitdagende tricks tot grappige momenten onderweg, ze toont het allemaal met een flinke dosis enthousiasme en humor. Hierdoor voelt het alsof je mee op pad bent en dat spreekt heel wat mensen aan.

Viraal dankzij authenticiteit

Het succes op sociale media kwam voor Lau als een aangename verrassing. “Skaten is nu officieel mijn beroep geworden”, vertelt ze in een van haar meest gedeelde video’s. Het toont hoe ze haar passie heeft weten om te zetten in iets waar ze ook haar brood mee kan verdienen. Fans reageren massaal en tonen waardering voor haar openhartige en positieve content.

Door haar energieke en toegankelijke aanpak inspireert Lau steeds meer jongeren om ook de skateplank op te stappen. Haar video’s worden gedeeld op Instagram, TikTok en X, waar ze regelmatig viraal gaan. Dit zorgt niet alleen voor meer volgers, maar ook voor een groeiende skate-community die haar steunt.

Lau Willems bewijst dat met passie, authenticiteit en een flinke dosis humor je niet alleen jezelf kunt uitdagen, maar ook een publiek kunt bereiken dat jouw liefde voor een sport deelt. Wie weet welke mooie projecten ze binnenkort nog zal delen? Voor nu geniet ze vooral van elke nieuwe trick en elk nieuw filmpje dat ze met haar fans kan delen.