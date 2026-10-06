Elisabet uit ‘De Mol’ imponeert in elegante jurk: “De knapste!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets krijgt heel wat complimenten op enkele leuke foto’s. “Het perfecte koppel!”, klinkt het in de reacties.

Elisabet Haesevoets heeft enkele prachtige vakantiefoto’s gedeeld. De 40-jarige esthetisch arts was onlangs met haar man op vakantie in het buitenland. Ze postte enkele kiekjes ervan op Instagram. Daarop draagt ze een lange witte kanten jurk met doorschijnende details. “Neem me mee terug…”, schrijft ze erbij.

Perfecte koppel

Lang duurde het niet vooraleer de eerste complimenten binnenstroomden. “Jullie allebei in het wit, het perfecte koppel!”, “De knapste!” en “Mooie foto’s, Elisabeth, en je man natuurlijk!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram