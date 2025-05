Halle Berry pakt uit met outfit waaronder ze geen ondergoed draagt: “Echt prachtig!” (foto’s)

Halle Berry heeft zichzelf in de kijker gezet met een juweel van een jurk. “De prijs voor ‘Beste Outfit’ gaat naar jou!”, reageren haar volgers enthousiast.

Maandag vond in het Metropolitan Museum of Art in New York City het meest prestigieuze mode-evenement Met Gala plaats. Eén van de meest opvallende aanwezigen was Halle Berry. De 58-jarige actrice, bekend van onder meer ‘Catwoman’ en ‘Monster’s Ball’, straalde in een doorschijnende jurk van LaQuan Smith. Ze droeg daaronder geen zichtbaar ondergoed, hoewel strategisch geplaatste strepen voldoende bedekking boden.

Gevoel van kracht

Berry vond het een eer om de opmerkelijke jurk te dragen. “Ik voel me zo vereerd om muze te zijn geweest voor LaQuan Smith, die een jurk ontwierp die volledig recht deed aan de diepgang en kracht van het thema van dit jaar. LaQuan creëerde een ontwerp dat aanvoelde als een gedicht – fluisteringen van het oude New York, het glinsteren van gebroken stadslichten, de onbeschroomde elegantie van Black Dandyism, en de durf om vandaag de dag een plek op te eisen in het modeverhaal. Deze jurk dragen was een gevoel van kracht, doelgerichtheid en trots. Dank je, LaQuan, voor iets zo adembenemends te creëren – en mij toe te laten het tot leven te brengen”, schrijft ze op Instagram.

Sprakeloos

In de reacties klinkt er niets dan lof. “Die jurk staat je geweldig, Halle. Echt prachtig!”, “Een muze, een icoon: go Halle!”, “De prijs voor ‘Beste Outfit’ gaat naar jou!”, “Stijlvol en elegant”, “Dít noem ik pas een jurk! En jij draagt ze met zoveel flair”, “Ik ben gewoonweg sprakeloos”, en “Wow, die jurk is zó sexy”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Shutterstock