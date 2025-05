Gênant moment in ‘The Real Housewives of Antwerp’: “Kletsnat tussen mijn benen” (video)

Geestig tafereel in ‘The Real Housewives of Antwerp’. Op een bepaald moment zorgt het klinken van een glas champagne voor nattigheid…

Na een intens potje tennis nemen Amy, Natassia, Annelies en Kiki plaats aan tafel voor een welverdiend glaasje champagne. Maar tijdens het klinken van de glazen gaat het al snel mis. Kiki krijgt immers een beetje champagne over zich heen. “Ik ben kletsnat tussen mijn benen”, lacht ze.

Rijmpje

Er klinkt meteen gegiechel aan de tafel, al was het maar door het commentaar van Annelies. “Het kwaad is geschied. Haar poes is nat en het regent niet”, knipoogt ze.

‘The Real Housewives of Antwerp’ is elke vrijdag om 20.40u te bekijken op Play4.

Foto: Play4