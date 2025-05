Jitske Van de Veire ziet er plots compleet anders uit: “Je eigen kleur staat zoveel mooier!” (foto’s)

Jitske Van de Veire gaat voortaan weer als brunette door het leven. Ze nam afscheid van haar blonde lokken en deelde het resultaat trots op Instagram. “Mensen moeten vaker hun natuurlijke haarkleur omarmen”, klinkt het in de reacties.

De afgelopen jaren droeg Jitske Van de Veire steevast een blond kapsel, maar van nature heeft ze een bruine haardos. Na tien jaar besloot ze terug te keren naar haar roots. De 31-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske Knipt’ bracht een bezoek aan haar favoriete kapper en even later was de transformatie compleet. “Na 10 jaar blondine van den Aldi wil ik echt mijn eigen kleur weer omarmen. En? Wat denken jullie ervan?”, vraagt ze haar volgers op Instagram.

Zachter

De reacties laten er geen twijfel over bestaan: de make-over is een schot in de roos. “Heel erg mooi! De kleur is prachtig!”, “Je wenkbrauwen komen zo nog beter uit”, “Veel beter! Mensen moeten vaker hun natuurlijke kleur omarmen”, “Je eigen kleur staat je zoveel mooier”, “Veel zachter”, en “Mooier, past beter bij je”, aldus haar volgers.

