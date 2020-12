Even een spreekwoordelijke maatschappelijke ‘oorlel’ geven aan mensen die resoluut weigeren een mondmasker te dragen, dat deed ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner afgelopen week via een Instagram-video.

De 24-jarige Turner, die we vooral kennen van haar ijzersterke en weergaloze rol als Sansa Stark in de immens populaire reeks ‘Game of Thrones, was niet op haar mondje gevallen op Instagram. In juli verwelkomde ze haar eerste dochtertje Willa, samen met man Joe Jonas.

”Bevalling”

En die gebeurtenis greep ze dan ook aan om zogenaamde ‘anti-maskers’ aan te pakken: “Als ik een masker kan dragen terwijl ik beval, dan kan jij ook een masker dragen in Walmart. Eind verhaal”, zo liet ze weten.

Turner en Jonas wonen momenteel in het Amerikaanse Los Angeles. In de Verenigde Staten is het sowieso een rampzalige situatie. Alleen al in LA zijn er 556.000 bevestige besmettingen geteld en staat de teller van aantal doden momenteel op meer dan 8600.

Foto: Instagram Sophie Turner