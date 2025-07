Charlize Theron lovend over onenightstand met 26-jarige man: “Zoiets had ik nog nooit gedaan”

De Zuid-Afrikaanse actrice Charlize Theron onthult in een podcast dat ze seks heeft gehad met een man die 23 jaar jonger is dan zij.

Theron deed de opvallende uitspraken in de podcast ‘Call Her Daddy’. Daarin praat de 49-jarige actrice – bekend van onder meer ‘Monster’ en ‘Atomic Blonde’ – openhartig over een recent avontuurtje in bed. Ze beleefde namelijk een onenightstand met een 26-jarige man. En spijt heeft ze daar allerminst van. “Ik heb in mijn hele leven waarschijnlijk maar drie onenightstands gehad, maar ik heb het onlangs met een 26-jarige gedaan. Het was echt fantastisch, zoiets had ik nog nooit gedaan. Ik dacht echt: dit is geweldig,” klinkt het.

Zelfverzekerd

De voorbije jaren heeft Theron op seksueel vlak veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ze roept vrouwen op om hun eigen genot op de eerste plaats te zetten. “Vrouwen die zelfverzekerd en uitgesproken zijn, hebben in bed vaak de neiging om mannen te willen plezieren. Dat is toch vreemd? Wij zouden degenen moeten zijn die zeggen: ‘Nu ben ik aan de beurt, ik ga een orgasme hebben.’ Jezelf wegcijferen? Doe dat verdomme niet! Om twee redenen: je zult betere orgasmes hebben én je man zal het geweldig vinden,” besluit ze.

