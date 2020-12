In ‘Safety’ kruipt acteur Jay Reeves in de huid van een footballspeler die gedwongen wordt om de voogdij van zijn jonge broertje op zich te nemen. Een waar verhaal waarmee Disney+ voor de feestdagen een traantje wil trekken.

Waarom heet de film ‘Safety’?

Jay Reeves: «Het is een woordspeling in het Engels. ‘Safety’ is een strategie in het football waardoor de verdediging punten kan scoren voor het team. In het verhaal heeft Rays broertje veiligheid nodig. Zijn moeder kan niet meer voor hem zorgen en Ray wil hem niet aan een pleeggezin toevertrouwen. Dus brengt hij hem stiekem naar zijn campus. De film gaat niet alleen maar over football, maar ook over familie in de breedste zin van het woord, en over de bescherming die ze biedt.»

Kende je het verhaal van Ray?

«Nee, ik heb alles ontdekt toen ik het scenario las. Toen ik de rol te pakken kreeg, heeft Ray voorgesteld om me te trainen. En… ik had het zeker nodig! (lacht) De fysieke pijn die je op het scherm ziet, is echt. Ik kreeg elke dag een nieuwe uitdaging voor de kiezen.»

Hoe belangrijk is de timing van de film? Amper een maand geleden heeft de presidentsverkiezing de verdeeldheid in Amerika nog groter gemaakt.

«Dat is een van de redenen waarom ik graag acteur ben. Ik heb de verantwoordelijkheid om de wereld een spiegel voor te houden, gesprekken op gang te brengen en nieuwe ideeën op te werpen. Vandaag meespelen in een film als ‘Safety’ is een zegen. We hebben verhalen over verzoening meer dan ooit nodig. Als het lukt om over verzoening te praten, om te maken dat de kijker dat zien op het scherm, dan hebben we gewonnen.»

‘Safety’ durft het wel over raciale spanningen te hebben. Toch nodig?

«Finaal is dat een kwestie van eerlijkheid. Als Ray zijn coach verwijt dat die hem ‘enkel helpt om zijn goeie daad te doen voor een zwarte knul’, is dat zeker niet gratuit. Ik ben heel tevreden dat ze die dialoog niet weggeknipt hebben. Het is belangrijk voor de kijkers die dat dagelijks meemaken. Door het voorbeeld te stellen, geven we de moed om te zeggen wat we denken.»

Stanislas Ide

