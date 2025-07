Julia Boschman van K3 toont in bikini hoe fit ze is (foto)

Julia Boschman laat op Instagram zien wat een sportief lichaam ze heeft.

Moeten we het nog zeggen? Het is heet. En bij deze tropische temperaturen is een verfrissende duik meer dan welkom. Dat dacht ook Julia Boschman, want op Instagram deelt de K3-zangeres een zomerse foto waarop ze een acrobatisch kunstje uitvoert in het zwembad.

Sterke schouders

We zien de 23-jarige goedlachse blondine in een knalroze bikini rechtstaan op de schouders van haar vriend Louis Thyssen. En óf ze genieten – van het zonnetje, het water én elkaar…

Foto: Instagram